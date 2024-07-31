Світові ціни на нафту зростають: причини

Нафта відновлюється в ціні на тлі напруженості на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту виросли більш ніж на 1 дол за барель з 7-тижневого мінімуму після того, як вбивство лідера ХАМАС в Ірані посилило напруженість на Близькому Сході.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,50 дол, або на 1,91%, до 80,13 дол за барель напередодні закінчення терміну дії в середу, в той час як більш активний жовтневий контракт коштував 79,55 дол, що на 1,48 дол вище.

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Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 1,54 дол, або на 2,06%, до 76,27 дол за барель.

Днем раніше Brent і WTI впали приблизно на 1,4%, закрившись на найнижчих рівнях за останні сім тижнів.

Напруженість на Близькому Сході зросла після того, як в Ірані було вбито лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію.

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Це сталося на наступний день після того, як ізраїльський уряд заявив, що вбив найвищого командира Хезболли під час авіаудару по Бейруту у відповідь на суботній ракетний обстріл Ізраїлю.

Окремо Сполучені Штати також завдали удару по Іраку в рамках останнього конфлікту в регіоні.

Тим не менш, Brent і WTI в липні можуть зазнати найбільших місячних втрат з жовтня 2023 року через тривале занепокоєння щодо перспектив попиту в Китаї та очікування, що ОПЕК+ дотримуватиметься своєї поточної угоди про видобуток і почне згортати деякі скорочення видобутку з жовтня.

Нагадаємо:

Ціни на нафту у світі помірно опускаються 30 липня після різкого зниження на день раніше.