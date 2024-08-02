НБУ оценивает стоимость импорта электричества в $1 миллиард в год

Импорт э/э благодаря интегрированности с европейской энергосистемой позволит частично сократить дефицит собственных мощностей. Однако цена импортной э/э выше внутренней, а ежегодная стоимость такого импорта составит около 1 млрд долл.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины.

В отчете отмечается, что дальнейшие разрушения и увеличение дефицита является весомым негативным риском прогноза.

В случае реализации этого риска темпы роста ВВП будут меньше, чем в базовом сценарии, а рост цен - выше из-за увеличения расходов вследствие использования более дорогих источников энергоснабжения.

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"В то же время более быстрое восстановление части энергогенерации и введение в действие новых мощностей, в частности расширение возможностей сектора ВИЭ и/или установка мобильных газовых установок, сократят дефицит э/э и является положительным риском прогноза", - отметили в НБУ.

Другим положительным риском прогноза НБУ является расширение максимальных мощностей импорта э/э (с текущих 1.7 ГВт) и активное участие предприятий в самообеспечении автономными источниками э/э и/или расширении ими импорта э/э.

Напомним:

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Национальный банк Украины ухудшил свои ожидания относительно индекса потребительских цен в 2024 и 2025 годах: с 8,2% до 8,5% и с 6% до 6,6% соответственно.

Экономическая правда