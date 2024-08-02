Турция заблокировала доступ к Instagram

Турция заблокировала доступ к платформе социальных сетей Instagram, что сделало мобильное приложение платформы недоступным.

Об этом сообщило Управление информационных технологий и связи Турции, передает Reuters.

Причина и продолжительность запрета пока неизвестны.

Этот шаг последовал после того, как в среду турецкий чиновник по вопросам коммуникаций Фахреттин Алтун раскритиковал соцсеть за ее решение блокировать посты с соболезнованиями в связи с убийством Исмаила Хании - ключевого чиновника палестинской военизированной группировки ХАМАС.

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"Это цензура, чистая и простая", - так прокомментировал Алтун действия Instagram.

Напомним:

В России в ночь на четверг 1 августа произошел сбой в работе видеохостинга YouTube: есть проблемы с доступом к сайту и воспроизведением видео.

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Экономическая правда