В Турции рассказали, когда корвет для Украины "Гетман Иван Выговский" выйдет в море

Корвет "Гетман Иван Выговский", который строится в Турции для ВМС Украины и был торжественно спущен на воду 1 августа, совершит свое первое плавание в 2026 году.

Об этом на церемонии по случаю спуска на воду корвета "Гетман Иван Выговский" сказал Озгюр Гюлерюз, генеральный директор турецкой судостроительной компании STM, которая строит корветы для ВМС Украины, сообщает Укринформ.

Передача военного корабля Украине запланирована на первый квартал 2027 года.

"Строительство второго корабля в рамках нашего проекта началось в 2022 году. Этот корабль совершит свое первое плавание в 2026 году. Второй корабль будет передан ВМС Украины в первом квартале 2027 года", - сказал Гюлерюз.

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По его словам, Турция в судостроении достигла уровня как обеспечения потребностей собственных вооруженных сил, так и помощи дружественным странам, в частности в передаче опыта и технологий.

"Мы гордимся тем, что производим современные корветы для Украины, стратегического партнера нашей страны... Хотел бы подчеркнуть, что мы всегда с Украиной, которая переживает сложный процесс как государство, мы будем продолжать нашу работу по укреплению украинского флота", - подчеркнул Гюлерюз.

Напомним:

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В Турции спустили на воду второй корвет класса "Ada" "Гетман Иван Выговский", который построили для Украины.

Экономическая правда