У Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"

У Туреччині спустили на воду другий корвет класу "Ada" "Гетьман Іван Виговський", який побудували для України.

Джерело: міністр оборони України Рустем Умєров, новинний ресурс Clash Report, "Мілітарний"

Деталі: Умєров повідомив, що разом із першою леді Оленою Зеленською взяв участь у спуску на воду українського корвета "Гетьман Іван Виговський".

Церемонія спуску на воду відбулася на корабельні RMK Marine у Стамбулі. На ній були також командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа, власник компанії Baykar Халюк Байрактар та голова Меджлісу Мустафа Джемілєв.

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Корвети "Гетьман Іван Виговський" та "Гетьман Іван Мазепа", через російську агресію будувалися у Туреччині.

Перший корвет 29 травня вийшов на ходові випробування.

За даними видання "Militarnyi", українські корвети класу "Ada" озброєні 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою, 12,7-міліметровими дистанційно керованими установками STAMP, радарами системи управління вогнем, системами супутникового, системами радіоелектронної боротьби та системами постановки дипольних перешкод Mk 36 SRBOC.

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Що було раніше:

У серпні 2022 року президент Володимир Зеленський присвоїв першому корвету класу "Ada" ВМС ЗСУ, який Україні будує Туреччина, ім’я "Гетьман Іван Мазепа".

У серпні 2023 року повідомлялось, що Туреччина збудує другий корвет типу "Ada" для потреб Військово-морських сил ЗСУ, закладка корабля відбулась на одному з суднобудівних підприємств у Стамбулі.

8 березня 2024 року Зеленський присвоїв другому корвету ім′я гетьмана Івана Виговського.

Українська правда