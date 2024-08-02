Подавляющее большинство ввезенных в Украину авто в этом году были подержанные: что выбирали 

228 319 транспортных средств ввезли в Украину за первые 7 месяцев 2024 года. Это на 14,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда было импортировано почти 200 тыс авто.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Согласно сообщению, 71% импортируемых в этом году авто - подержанные.

Сейчас средний возраст ввезенных подержанных транспортных средств составил 9 лет. 42% подержанных авто, которые были завезены в Украину, имеют возраст 10 и более лет.

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Спросом украинцев стабильно пользуются:

VOLKSWAGEN - 25 498 авто (11,2%)

RENAULT - 17 479 авто (7,7%)

AUDI - 13 173 авто или 5,8%.

Относительно моделей, то больше всего было импортировано SKODA OCTAVIA - 5 047 единиц. Следующие позиции заняли VOLKSWAGEN GOLF и VOLKSWAGEN PASSAT - 4 965 и 4 147 авто соответственно.

"Бензиновые авто остаются наиболее востребованными - это почти каждый второй ввезенный в этом году автомобиль. Дизельными были 27,5% ввезенных в этом году авто. Несмотря на то, что импорт электрокаров вырос в 1,8 раз за год, в общем количестве на них приходится лишь 13,1% нововвезенных авто", - сообщили в Опендатабот.

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Напомним:

В течение июля в Украине было зарегистрировано более 6400 новых легковых авто, что на 20% больше чем в прошлом году.

Экономическая правда.