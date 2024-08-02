Кишинев не будет препятствовать поставкам "Газпрома" в Приднестровье после окончания контракта с Украиной 

Молдова не будет препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье после окончания контракта "Газпрома" с Украиной на транзит газа, который заканчивается 1 января 2025 года.

Об этом сообщается на сайте молдавского Минэнерго в материалах по подготовке страны к отопительному сезону в рамках публичных консультаций, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что возможны два сценария поведения российского концерна "Газпром" после окончания контракта на транзит природного газа через территорию Украины 1 января 2025 года.

"Один из сценариев предусматривает, что российская сторона будет искать альтернативные маршруты для поставок газа в приднестровский регион, учитывая контрактные обязательства "Газпрома" перед компанией "Молдовагаз". В таком случае власти Республики Молдова не будут препятствовать дальнейшим поставкам природного газа АО "Молдовагаз" в ООО "Тираспольтрансгаз", - говорится в публикации.

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Во втором сценарии, если "Газпром" прекратит поставки природного газа, будет рассмотрено поэтапное введение нескольких мер по смягчению последствий этого решения, отмечают в Минэнерго. "Впрочем, даже в случае прекращения поставок природного газа со стороны "Газпрома", министерство оценивает, что дефицита газа для потребителей правобережья не возникнет, и отключение потребителей с непрерывным режимом работы не понадобится", - отмечается в материалах.

В Минэнерго уверены, что в случае необходимости, АО "Энергоком" (молдавская госкомпания, поставляет газ "Молдовагазу" - ИФ-У) может обеспечить поставки необходимого количества газа защищенным/уязвимым категориям потребителей в приднестровском регионе через ООО "Тираспольтрансгаз" за соответствующую оплату стоимости закупки газа.

При этом варианте в министерстве отмечают риски относительно способности потребителей оплачивать газ по рыночным ценам.

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Также в ведомстве констатируют, что для обеспечения электроснабжения правобережья Днестра в пессимистическом сценарии потребуется увеличить импорт электроэнергии из стран ЕС и нарастить пропускную мощность на границе с Румынией.

Как сообщалось, в конце мая министр энергетики Молдовы Виктор Парликов сообщал о неофициальной договоренности с Украиной о продолжении поставок природного газа в Приднестровье после окончания срока действия транзитного контракта с ПАО "Газпром" в конце 2024 года. По его словам, согласно предварительной договоренности, новый маршрут через Турцию является жизнеспособным вариантом для доставки российского газа в Приднестровье. Украина закрывает свою территорию для транзита российского газа с 1 января 2025 года.

Напомним:

Чистый убыток главной компании РФ ПАО "Газпром" по российским стандартам бухгалтерской отчетности в первом полугодии 2024 года составил 480,64 млрд руб. после 255 млрд руб. убытков за январь-июнь 2023 года.

Экономическая правда