Нацбанк ослабил официальный курс гривны к доллару на вторник

Официальный курс доллара вырастит во вторник - иностранная валюта прибавит в цене 9 копеек.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на 20 августа.

В стороне не осталось и евро. Регулятор добавил к курсу валюты 31 копейку.

Официальные курсы на вторник установлены на таком уровне:

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1 доллар США - 41,30 грн (41,21 грн по состоянию на 19 августа);

1 евро - 45,60 грн (45,29 грн по состоянию на 19 августа).

Напомним:

По состоянию на 19 августа Национальный банк увеличил курс гривны к доллару на 16 копеек, евро же подешевело на 1 копейку.

Экономическая правда.

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