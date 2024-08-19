Нацбанк оновив курс гривні: скільки коштують долар та євро після вихідних

Станом на 19 серпня Національний банк збільшив курс гривні до долара на 16 копійок, євро ж подешевшало на 1 копійку.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,21 грн, євро – 45,29 грн (на 18 серпня долар - 41,13 грн, євро – 45,30 грн).

На 12:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,35 – 41,45 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,45 – 45,65 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,10 - 41,50 грн (курс на 18 серпня – 41,075 - 41,495 грн);

Євро – 45,10 - 45,70 грн (курс на 18 серпня – 45,00 - 45,60 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 40,85 - 41,45 грн;

Ощадбанк – 41,00 - 41,60 грн;

Укрсиббанк – 40,95 - 41,55 грн;

ПУМБ – 41,00 – 41,50 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,494 грн за долар, monobank - 41,490 грн.

Економічна правда.