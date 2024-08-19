Нацбанк оновив курс гривні: скільки коштують долар та євро після вихідних
Понеділок, 19 серпня 2024, 12:37 -
Станом на 19 серпня Національний банк збільшив курс гривні до долара на 16 копійок, євро ж подешевшало на 1 копійку.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,21 грн, євро – 45,29 грн (на 18 серпня долар - 41,13 грн, євро – 45,30 грн).
На 12:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,35 – 41,45 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,45 – 45,65 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,10 - 41,50 грн (курс на 18 серпня – 41,075 - 41,495 грн);
- Євро – 45,10 - 45,70 грн (курс на 18 серпня – 45,00 - 45,60 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 40,85 - 41,45 грн;
- Ощадбанк – 41,00 - 41,60 грн;
- Укрсиббанк – 40,95 - 41,55 грн;
- ПУМБ – 41,00 – 41,50 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,494 грн за долар, monobank - 41,490 грн.
Економічна правда.
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