Пекин ограничивает торговые данные, поскольку иностранные инвесторы массово продают акции

Китайские власти ограничили доступ к ключевому источнику данных о внутренних инвестициях.

Об этом сообщает Financial Times.

Коммунистическая партия Китая ограничила доступ к важным данным о внутренних инвестициях, поскольку глобальные фонды продолжают выводить деньги с фондового рынка страны, угрожая сделать 2024 год первым годом оттока капитала.

С понедельника ежедневные данные, показывающие чистые инвестиционные потоки от иностранных фондов в акции в материковом Китае - перестали быть доступными. Зато информация об иностранных фондовых активах будет доступна ежеквартально.

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Согласно данным Гонконгской фондовой биржи, с начала июня международные инвесторы вывели из акций материкового Китая более 12 млрд долл, что, по мнению многих аналитиков, изменило предыдущие притоки, которые были обусловлены оффшорными подразделениями государственных учреждений, и привело к тому, что чистые потоки с начала года стали отрицательными.

С момента запуска в 2014 году системы Stock Connect, которая позволяет иностранным инвесторам получить доступ к фондовому рынку Китая, не было ни одного полного года чистого оттока капитала.

Сообщается, что последние ограничения на инвестиционные данные появились в то время, когда Пекин борется за укрепление доверия на рынке на фоне беспокойства по поводу замедления экономики Китая и влияния вялотекущего кризиса в секторе недвижимости страны. В мае китайские регуляторы уже прекратили доступ к торговым данным об операциях иностранных инвесторов в режиме реального времени.

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В прошлом китайские власти ограничивали доступ к данным, которые могли быть интерпретированы негативно.

Отмечается, что в прошлом году регуляторы запретили некоторым фондовым компаниям показывать расчетную чистую стоимость паевых инвестиционных фондов. В прошлом году Пекин также прекратил публиковать данные о безработице среди молодежи, поскольку этот показатель достиг рекордно высокого уровня.

Напомним:

Зарубежные фирмы вывели рекордные 15 млрд из Китая во втором квартале 2024 года.