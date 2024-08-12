Іноземні інвестори тікають з Китаю: вивели рекордну суму грошей

Закордонні фірми вивели рекордні 15 млрд з Китаю у другому кварталі 2024 року.

Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на дані Державного управління валютного контролю.

Зобов'язання Китаю за прямими інвестиціями в його платіжному балансі впали майже на 15 млрд дол за період з квітня по червень, що стало лише другим випадком, коли цей показник став від'ємним. За перші шість місяців він скоротився приблизно на 5 млрд дол.

Прямі іноземні інвестиції в Китай протягом першого півріччя 2024 року були найнижчими з початку пандемії у 2020 році.

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Якщо падіння продовжиться до кінця року, це буде перший річний чистий відтік капіталу щонайменше з 1990 року, коли починається збір порівнянних даних.

Іноземні інвестиції в Китай в останні роки різко скоротилися після того, як у 2021 році досягли рекордного показника в 344 млрд дол.

Китайські вихідні інвестиції також досягли рекорду: у другому кварталі фірми відправили за кордон 71 млрд дол, що на понад 80% більше, ніж за аналогічний період минулого року (39 млрд дол).

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Китайські компанії стрімко нарощують інвестиції, вкладаючи кошти в такі проекти, як виробництво електромобілів та акумуляторних батарей.

Дані також показали, що аномалія у вимірюванні торгового профіциту Китаю продовжує зростати, досягнувши рекордних 87 млрд дол у другому кварталі і збільшившись до майже 150 млрд дол за перше півріччя.

Економічна правда.