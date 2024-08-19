"Укрнафта" изменила подход к закупкам новых электростанций на миллиарды

ПАО "Укрнафта" 14 августа отклонила единственного участника ООО "Будспецгарант Груп" по тендерам по трем когенерационным газопоршневым электростанциям общей ожидаемой стоимостью 2,56 млрд грн. Потому тендеры отменят.

Об этом пишут "Наші гроші".

В то же время объявили новые тендеры на 1,58 млрд грн. Они касаются поставки 16 меньших станций по более низкой удельной стоимости в короткий срок.

В общей сложности планировали заказать три комплектных когенерационных газопоршневых электростанций общей мощностью 72-80 МВт. Две электростанции должны быть мощностью 27-30 МВт с тремя двигателями по 960,14 млн грн, а третья – мощностью 18-20 МВт с двумя двигателями за 640,09 млн грн. Электрический КПД должен быть не менее 46%, а тепловой КПД – не менее 42%.

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Таким образом, ожидаемая удельная стоимость составляла около 32-36 млн грн за один МВт.

Потенциальные победители должны были поставить новый и неупотребительный товар в течение трех месяцев после заключения договора. Причем цена включала поставку, монтаж, шеф-присмотр, пусконаладку, испытание, ввод в эксплуатацию, а также обучение персонала.

На все тендеры пришла только "Будспецгарант Групп", почти не снизившая цены. Она предлагала электростанции MS1 мощностью 27 МВт по 960,14 млн. грн. и электростанцию ​​M1 мощностью 18 МВт за 640,00 млн. грн.

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Производителем была указана компания Krachtige Generator Groep из Бельгии. Электрический КПД составлял 46,2%, а тепловой КПД – 42,7%.

Заказчик отклонил "Будспецгарант Групп" из всех трех тендеров за отсутствие целого ряда необходимых документов.

Если бы с документами у "Будспецгарант Груп" было все хорошо, удельная стоимость ее станций составила бы 36 млн грн за один МВт. Но в июне Киев заказал установки гораздо меньшей мощностью 3,3 МВт и 4,5 МВт по 18-19 млн. грн. за один МВт, то есть вдвое дешевле.

Фирма "Будспецгарант Групп" была единственным участником, поэтому эти тендеры будут отменены.

В то же время "Укрнафта" 8-10 августа успела объявить новые тендеры по когенерационным газопоршневым станциям общей мощностью 63,59-76,4 МВт на 1,58 млрд грн.

Теперь она планирует заказать больше станций – 16 штук меньшей мощности от 1-1,3 МВт до 12-14,1 МВт. Они должны быть не ранее 2021 изготовления. Ожидаемая удельная стоимость станций снизилась и составляет около 19-30 млн грн за один МВт. А срок их поставки с предоставлением сопутствующих услуг остался прежним – три месяца после заключения договора.

Напомним:

ПАО "Укрнафта" объявила тендеры на закупку газопоршневых электростанций общей стоимостью 1,58 млрд грн.

Экономическая правда