"Укрнафта" хоче закупити 16 нових електростанцій вартістю 1,6 мільярда

ПАТ "Укрнафта" оголосила тендери на закупівлю газопоршневих електростанцій, загальною вартістю 1,58 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

Найбільша нафтогазовидобувна компанія України "Укрнафта" оголосила 16 тендерів на закупівлю сучасних газопоршневих електростанцій сумарною вартістю 1,58 млрд грн.

Поставити електростанції в Україну повинні протягом 90 календарних днів з моменту укладання договору.

Реклама:

Зазначається, що комплектні газопоршневі електростанції мають бути новими, без пошкоджень, з відповідним листом-підтвердженням й гарантією від заводу-виробника та підтверджувальним листом про технічний стан двигунів й іншого супутнього обладнання.

Загалом Укрнафта планує закупити:

дві електростанції, потужністю не менше ніж 1 000 кВт і не більше ніж 1 300 кВт;

одну електростанцію, потужністю не менше ніж 1 600 кВт і не більше ніж 2 100 кВт;

дві електростанції, потужністю не менше ніж 1 950 кВт і не більше ніж 2 500 кВт;

три електростанції, потужністю не менше ніж 2 400 кВт і не більше ніж 3 100 кВт;

одну електростанцію, потужністю не менше ніж 2 940 кВт і не більше ніж 3 700 кВт;

три електростанції, потужністю не менше ніж 3 900 кВт і не більше ніж 4 500 кВт;

одну електростанцію, потужністю не менше ніж 4 400 кВт і не більше ніж 5 200 кВт;

одну електростанцію, потужністю не менше ніж 5 850 кВт і не більше ніж 6 800 кВт;

дві електростанції потужністю не менше ніж 12 000 кВт і не більше ніж 14 100 кВт.

Загальна потужність всіх газопоршневих електростанцій має бути не менше ніж 51 590 кВт і не більше ніж 62 300 кВт.

Реклама:

Монтаж, шеф-нагляд, пусконалагодження, випробування, введення в експлуатацію та навчання персоналу має здійснити переможець тендерів.

В повідомленні додають, що аукціони через електронну систему публічних закупівель Prozorro заплановані на 26 та 27 серпня.

Нагадаємо:

В "Укрнафті" обрано повний склад Наглядової ради: до команди приєдналася Катерина Кузнецова - незалежний член наглядової ради.

"Укрнафта" закуповує три газопоршневі когенераційні установки загальною потужністю від 72 МВт, з послугами монтажу та введення в експлуатацію.