Количество банкротств стартапов в США выросло на 60%: какие угрозы это имеет

Стартапы в США начали закрываться на 60 процентов чаще за последний год, поскольку основатели потратили средства, собранные во время технологического бума 2021-2022 годов.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Отмечается, что это чревато утратой миллионов рабочих мест в компаниях, поддерживаемых венчурным капиталом, и может повлиять на экономику США в целом.

По данным Carta, количество закрытий стартапов резко растет, даже несмотря на то что миллиарды долларов венчурного капитала продолжают поступать в ИИ-компании.

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Carta сообщает, что 254 из ее клиентов, получавших венчурное финансирование, обанкротились в первом квартале этого года. Уровень банкротств сейчас в семь раз, превышает показатели, которые Carta начала отслеживать с 2019 года.

Банкротство является частью болезненного приспособления стартапов к повышению процентных ставок в 2022 году. Инвестиции венчурного капитала в компании на ранних стадиях значительно сократились, а венчурное финансирование уменьшилось после крушения Silicon Valley Bank в прошлом году, оставив многие стартапы без поддержки.

В период бума венчурные капиталисты поощряли учредителей брать все большие инвестиции, что приводило к завышению оценок компаний.

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Сейчас учредители сталкиваются с последствиями этого. Рост количества банкротств связан с тем, что "ненормально большое количество компаний привлекло ненормально большое количество денег в 2021-2022 годах", заявили аналитики Morgan Stanley в недавнем отчете для клиентов.

По данным Morgan Stanley, компании, поддерживаемые венчурным капиталом, нанимали 4 миллиона человек в США, что создает "риски для остальной экономики", если рост количества банкротств не замедлится.

Питер Уокер, руководитель отдела аналитики в Carta, отметил, что наблюдается "огромное падение" количества компаний, которые могут привлечь новые инвестиции в течение двух лет после предварительного раунда финансирования.

Это особенно тяжело для стартапов, сокративших расходы, чтобы выжить за последние два года, жертвуя ростом.

Согласно Carta, всего 9 процентов венчурных фондов, привлеченных в 2021 году, вернули капитал своим инвесторам. Для сравнения, четверть фондов 2017 уже вернула капитал на этой стадии.

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Экономическая правда.