Энергетики немного подвинули время действие графиков отключений в понедельник

Применение графиков отключений в понедельник 19 августа подвинулось на 30 минут вперед - с 17:30 до 21:30.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"По информации от "Укрэнерго", действие графиков отключений начнется с 17:30 (вместо 17:00) и продлится до 21:30 (вместо 21:00)", - говорится в сообщении.

Справка: когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений. Реклама: Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди – ответственность облэнерго. Именно облэнерго формируют графики для каждого региона. "Укрэнерго" определяет только количество очередей, которые одновременно должны отключить все облэнерго в стране.

Напомним:

Ранее, по указанию НЭК "Укрэнерго", графики почасовых отключений электроэнергии в понедельник 19 августа планировали применять с 17:00 до 21:00.

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Экономическая правда.