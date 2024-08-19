Хакеры за полгода украли криптовалюты вдвое больше, чем в прошлом году: более 1,5 миллиарда долларов

В течение первой половины 2024 года киберпреступники украли 1,58 млрд долл, почти вдвое больше чем в прошлом году.

Об этом сообщает Chainalysis.

За первое полугодие 2024 года киберпреступники украли 1,58 млрд долл, тогда как за аналогичный период прошлого года эта сумма составляла 857 млн долл.

Сообщается, что при этом, количество хакерских краж в 2024 году лишь незначительно превысило показатель 2023 года, увеличившись на 2,76%.

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Это связано с тем, что средняя стоимость похищенной криптовалюты за один раз выросла на 79,46%, увеличившись с 5,9 млн долл за кражу с января по июль 2023 года до 10,6 млн долл в 2024 году. Частично на это повлиял рост цены биткоина, на который приходится 40% от общего объема незаконных транзакций.

За семь месяцев 2023 года его средняя стоимость составляла 26 141 долл, тогда как в 2024 году этот показатель увеличился на 130% и достиг 60 091 долл.

Приток денег через программы-вымогатели также увеличился - с 449,1 млн долл в прошлом году до 459,8 млн долл в этом году (примерно на 2%).

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Средний размер выкупа за восстановление данных, заблокированных через программы-вымогатели вырос с чуть менее 200 тыс долл в начале 2023 года до 1,5 млн долл в середине июня 2024 года. В 2024 году был зафиксирован самый большой в истории уплаченный выкуп, который составил около 75 млн долл группировке "Темные ангелы".

Этот скачок в размере максимального платежа на 335% превышает максимальный платеж, осуществленный в 2022 году.

В то же время, количество незаконных транзакций в сети снизилось почти на 20% за первое полугодие 2024 года, что свидетельствует о том, что легальная деятельность растет быстрее, чем нелегальная.

В этом году приток криптовалют на легальные сервисы является самым высоким с 2021 года - предыдущего периода пикового роста цен на криптовалюты.

Напомним:

Мошенники похитили десятки тысяч долларов, опубликовав фейковый видеоролик на YouTube, выдав его за официальное выступление миллиардера Илона Маска, где он обещает бесплатную раздачу различной криптовалюты.