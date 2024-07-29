Шахраї вкрали криптовалюту за допомогою підробного звернення Ілона Маска

Шахраї викрали десятки тисяч доларів, опублікувавши фейковий відеоролик на YouTube, видавши його за офіційний виступ мільярдера Ілона Маска, де він обіцяє безплатну роздачу різної криптовалюти.

Про це повідомляє Bitcoin.com.

Аферистам вже вдалося зібрати з довірливих користувачів 0,322 BTC, 2,026 ETH та 374,63 DOGE на загальну суму 28 586 дол.

У фейковому ролику від користувачів потрібно надіслати на вказану адресу будь-яку суму до BTC, ETH, DOGE або стейблкоїнів USDT. Натомість шахраї обіцяють направити подвоєну суму. Неважливо, скільки відправляє людина: 0,1 BTC чи 10 BTC, адже їй повернеться вдвічі більше, запевняв штучно згенерований Ілон Маск.

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Цю фальшиву трансляцію подивилося вже понад 70 000, і перегляди теж можуть виявитися підробленими, застеріг Данворт.

У глядачів створювалося враження, що вони дивляться онлайн-трансляцію конференції Bitcoin 2024 у Нешвіллі. Насправді відеоролик є зацикленим дипфейком Ілона Маска, створеним за допомогою штучного інтелекту.

Економічна правда

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