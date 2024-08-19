Концепт законопроекта о повышении налогов изменился - СМИ

Верховная Рада не будет голосовать за законопроект с повышением ряда налогов до сентября, а сам концепт документа изменился.

Об этом пишет издание Forbes Ukraine.

По данным издания, главное изменение, о котором удалось договориться, - вместо 1-процентного налога для юрлиц от оборота в законопроекте пропишут повышение НДС на 3-4 п.п. до 23-24%, рассказали четверо собеседников в Кабмине и Раде.

Еще одно изменение - авансовый налог для АЗС. В правительственной версии предлагалось ввести авансовый налог в размере 4000 грн за кубометр мощности хранения горючего. Новая концепция - АЗС будут платить фиксированный платеж за каждый объект, рассказали депутат финансово-экономического блока и собеседник из одной из сетей АЗС. Рабочий вариант - минимальный платеж 60 000 грн с одной АЗС в месяц.

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"Без изменений остается увеличение военного сбора для физических лиц и ФЛП, отметил нардеп, причастный к переговорам", - пишет издание.

Кроме того, по данным Forbes Ukraine, Верховная Рада не успеет до сентября принять налоговые изменения, поэтому заработать новые налоги должны уже с 1 октября, говорят три депутата из экономически-финансового блока правительства.

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Напомним:

Дефицит бюджета составляет 500 млрд гривен: если Рада не поддержит правительственный пакет налогообложения, уже в сентябре могут возникнуть проблемы с выплатами военным.

Экономическая правда