Цены на нефть падают из-за опасений относительно спроса в Китае

Цены на нефть снизились, поскольку опасения относительно снижения спроса в Китае, крупнейшем импортере нефти, давили на рыночные настроения, в то время.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 45 центов, или на 0,56%, до 79,23 долл за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 58 центов, или на 0,76%, до 76,07 долл за баррель.

В прошлую пятницу оба бенчмарки упали почти на 2%, поскольку инвесторы уменьшили ожидания роста спроса со стороны Китая, но закончили неделю практически без изменений по сравнению с предыдущей неделей после того, как на прошлой неделе вышел ряд американских данных, которые показали, что инфляция является умеренной, а розничные расходы остаются стабильными.

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Отмечается, что экономика Китая потеряла динамику в июле: цены на новое жилье падали самыми быстрыми темпами за последние девять лет, промышленное производство замедлилось, а безработица выросла.

Это вызвало беспокойство трейдеров относительно падения спроса со стороны Китая, где в прошлом месяце нефтеперерабатывающие заводы резко сократили объемы переработки сырой нефти из-за низкого спроса на топливо.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив в воскресенье в рамках очередного ближневосточного турне, чтобы добиться прекращения огня в Газе, но ХАМАС поставил под сомнение эту миссию, обвинив Израиль в подрыве его усилий.

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Напомним:

Цены на нефть растут на надеждах, что снижение ставок в США увеличит спрос на топливо.