Из-за повторного вражеского обстрела подстанции ранения получил работник ГСЧС

Из-за вражеского обстрела на месте ликвидации последствий удара беспилотника по подстанции на Днепропетровщине, ранения получил работник ГСЧС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

За сутки с 17 по 18 августа враг нанес удар БПЛА по подстанции в Днепропетровской области, в результате чего возник пожар, на место прибыли работники ГСЧС, после чего враг нанес повторный удар.

В результате второго обстрела был ранен работник ГСЧС, его доставили в больницу. Пожар на подстанции удалось ликвидировать.

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За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 5512 потребителей, обесточенных в результате боевых действий.

Всего из-за боевых действий и технических нарушений на утро остаются без электроснабжения 485 населенных пунктов.

Напомним:

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В воскресенье 18 августа не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии.

Экономическая правда