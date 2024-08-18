Из-за повторного вражеского обстрела подстанции ранения получил работник ГСЧС
Из-за вражеского обстрела на месте ликвидации последствий удара беспилотника по подстанции на Днепропетровщине, ранения получил работник ГСЧС.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
За сутки с 17 по 18 августа враг нанес удар БПЛА по подстанции в Днепропетровской области, в результате чего возник пожар, на место прибыли работники ГСЧС, после чего враг нанес повторный удар.
В результате второго обстрела был ранен работник ГСЧС, его доставили в больницу. Пожар на подстанции удалось ликвидировать.
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 5512 потребителей, обесточенных в результате боевых действий.
Всего из-за боевых действий и технических нарушений на утро остаются без электроснабжения 485 населенных пунктов.
Напомним:
В воскресенье 18 августа не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии.
Экономическая правда