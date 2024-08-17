Monobank вторые сутки страдает от масштабной кибератаки
Суббота, 17 августа 2024, 20:13 -
Вторые сутки подряд на monobank ведут масштабную DDOS-атаку. Службы банка продолжают отражать её.
Об этом сообщает соучредитель Monobank Олег Гороховский.
Гороховский отметил, что под атакой банки.
"Вчера стихло в 22:30 и сегодня началось в 03:15 утра. Приближаемся к 3 миллиардам запросов на сервис за два дня", - сообщил соучредитель monobank
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Напомним:
Вечером 16 августа на monobank осуществили большую DDOS-атаку.
Экономическая правда
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