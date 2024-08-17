Все разделы
Укр / Рус

Monobank вторые сутки страдает от масштабной кибератаки

Суббота, 17 августа 2024, 20:13 - Владимир Туник-Фриз

Вторые сутки подряд на monobank ведут масштабную DDOS-атаку. Службы банка продолжают отражать её.

Об этом сообщает соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Гороховский отметил, что под атакой банки.

"Вчера стихло в 22:30 и сегодня началось в 03:15 утра. Приближаемся к 3 миллиардам запросов на сервис за два дня", - сообщил соучредитель monobank

Реклама:

Напомним:

Вечером 16 августа на monobank осуществили большую DDOS-атаку.

Экономическая правда

Реклама:
Monobank кибератака компании
Реклама:
Материалы по теме
В monobank сообщили о крупной DDOS-атаке: около миллиарда запросов за три часа 16 августа 2024, 21:08
Компания-разработчик monobank уплатила налогов на полмиллиарда 9 августа 2024, 15:54
Monobank запустил сервис для бизнеса с бесплатными переводами и игрой "Косынка" 22 июля 2024, 09:26
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте