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Без электроэнергии остаются 488 населенных пунктов

Суббота, 17 августа 2024, 15:30 - Владимир Туник-Фриз

На утро 17 августа из-за боевых действий и технических нарушений обесточенными остаются 488 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Минэнерго отмечают, что на 17 августа без электроэнергии остаются 488 населенных пунктов, при этом, энергетики восстановили питание для 6456 потребителей.

За сутки с 16 на 17 августа в:

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  • Хмельницкой области по технологическим причинам выключались две воздушные линии. Питание восстановлено;
  • Львовской области из-за технологических нарушений дважды краткосрочно отключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались;
  • Закарпатской области из-за технологических нарушений обесточивались подстанция и присоединенные к ней бытовые потребители. Питание восстановлено для всех потребителей;
  • Винницкой области по технологическим причинам обесточивались несколько подстанций и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.

Напомним:

В субботу 17 августа не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии.

Экономическая правда

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энергетика Минэнергетики
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