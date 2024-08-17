На утро 17 августа из-за боевых действий и технических нарушений обесточенными остаются 488 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Минэнерго отмечают, что на 17 августа без электроэнергии остаются 488 населенных пунктов, при этом, энергетики восстановили питание для 6456 потребителей.

За сутки с 16 на 17 августа в:

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Хмельницкой области по технологическим причинам выключались две воздушные линии. Питание восстановлено;

Львовской области из-за технологических нарушений дважды краткосрочно отключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались;

Закарпатской области из-за технологических нарушений обесточивались подстанция и присоединенные к ней бытовые потребители. Питание восстановлено для всех потребителей;

Винницкой области по технологическим причинам обесточивались несколько подстанций и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.

Напомним:

В субботу 17 августа не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии.

Экономическая правда

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