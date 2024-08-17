Без электроэнергии остаются 488 населенных пунктов
Суббота, 17 августа 2024, 15:30 -
На утро 17 августа из-за боевых действий и технических нарушений обесточенными остаются 488 населенных пунктов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Минэнерго отмечают, что на 17 августа без электроэнергии остаются 488 населенных пунктов, при этом, энергетики восстановили питание для 6456 потребителей.
За сутки с 16 на 17 августа в:
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- Хмельницкой области по технологическим причинам выключались две воздушные линии. Питание восстановлено;
- Львовской области из-за технологических нарушений дважды краткосрочно отключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались;
- Закарпатской области из-за технологических нарушений обесточивались подстанция и присоединенные к ней бытовые потребители. Питание восстановлено для всех потребителей;
- Винницкой области по технологическим причинам обесточивались несколько подстанций и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.
Напомним:
В субботу 17 августа не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии.
Экономическая правда
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