Минздрав отстранил гендиректора "Охматдета"

Генеральный директор НДСБ Охматдет Владимир Жовнир отстранен от исполнения обязанностей до завершения проверок Национальной полицией Украины, другими правоохранительными органами и комиссией Минздрава.

Источник: глава Минздрава Виктор Ляшко

Прямая речь Ляшко: "О дальнейших решениях сообщим дополнительно, в том числе и кадровые.

Моя позиция - исполняющим обязанности должен быть человек из числа заведующих отделений, который получит наибольшую поддержку коллег. Сейчас провожу консультации".

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Детали: Ляшко сообщил, что все факты по восстановлению Охматдета, указанные в СМИ, уже изучаются Нацполицией по его обращению, а также проверку проводит НАБУ.

Прямая речь Ляшко: "Получил первые результаты проведения проверки комиссии Минздрава. К сожалению, есть случаи искажения ключевой информации, которая подается официально мне, в средства массовой информации и содержится в документах, и со стороны руководства больницы, и со стороны Фонда".

Напомним:

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16 августа сообщили, что Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство" отказался переводить деньги на счет больницы.