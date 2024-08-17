Импорт процессоров в РФ упал в 15 раз

За 4 месяца 2024 года официальный импорт зарубежных процессоров Intel и AMD в РФ упал в 15 раз.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

За первые четыре месяца 2024 года официальный импорт процессоров Intel упал в 15 раз. В деньгах падение было 12-кратным, до 297 млн рублей против 3,5 млрд. Аналогичная ситуация наблюдается и в поставках процессоров AMD - только за 2024 год в РФ поставили 17 тысяч процессоров на общую сумму 142 млн рублей, сокращение составило 258% в натуральном выражении и 321% - в денежном.

Как сообщается, импорт могла усложнить логистика финансовых потоков. В российском издании отмечают, что значительное сокращение поставок процессоров не сократит сферу производства, а поднимет цену соответствующих услуг на 10%.

Реклама:

По данным директора российской компании "Промобит" Максима Копосова, небольшие российские производители, которые закупают процессоры у дистрибьюторов, не испытывают дефицита компонентов. При этом, крупные игроки, которые покупают чипы Intel и AMD напрямую в других странах, могли столкнуться с отсутствием поставок. Это может грозить прекращением производства электроники у некоторых компаний и временным дефицитом предложений по серверам, системам хранения данных, компьютерам или другой технике, работающей на процессорах Intel и AMD.

Напомним:

Цены на китайские автомобили в России вырастут уже в сентябре из-за проблем с переводами средств в Китай.

Реклама:

Экономическая правда