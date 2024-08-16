С начала большой войны Украина конфисковала российских активов минимум на 15 миллиардов

Украина с начала полномасштабного вторжения РФ конфисковала российских активов минимум на 15 млрд грн.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

В Фонде госимущества на запрос ЦПК сообщили, что уже получили в свое управление 1175 объектов.

Балансовая стоимость этих активов составляет 13,5 млрд грн.

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Кроме этого, Фонду были переданы еще 686,5 млн грн на банковских счетах, а также права требования на 40,9 млн грн.

Среди крупнейших активов:

Николаевский глиноземный завод и еще ряд активов российского миллиардера Дерипаски;

один из ведущих производителей газобетонных изделий в Украине - ООО "АЭРОК", который принадлежал подсанкционному российскому олигарху Молчанову;

100% доли в уставном капитале ООО "Винницкий авиационный завод", "Вертолеты МСБ", 90,1% компании "Страховая компания Мотор-Гарант" и еще трех компаний, принадлежащих Богуслаеву и более 630 млн грн;

столичный ТРЦ Ocean Plaza, который принадлежал подсанкционным российским братьям-олигархам Ротенбергам и их бизнес-партнерам;

"ПентоПак Украина", принадлежавший российско-греческому олигарху Саввиди. Его уже продали на открытом аукционе за 103 млн грн.

"Кроме этого, конфисковали сотни других объектов движимого и недвижимого имущества, резиденцию Межигорье, доли в уставных капиталах десятков юридических лиц.

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Правда, немалая часть из этих активов пока находится на временно оккупированных территориях", - добавляет ЦПК.

Экономическая правда