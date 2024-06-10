Фонд госимущества продал завод российско-греческого олигарха "Пентопак" за 100 миллионов

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Фонд госимущества продал завод, конфискованный у российско-греческого олигарха Ивана Саввиди, за 103 миллиона гривен.

Об этом сообщил председатель ФГИУ Виталий Коваль.

"ФГИУ впервые продал санкционный завод. Речь идет о мощном предприятии по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли - "ПентоПак". Рынок определил стоимость этого объекта и победная ставка повторного аукциона составила чуть более 103 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на оплату стоимости лота у покупателя есть 20 дней. Кроме предложенной стоимости инвестор уже заплатил гарантийный взнос в размере 20,3 миллионов гривен.

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Справка. Завод "ПентоПак" был конфискован у семьи российско-греческого олигарха Саввиди. Средства от его продажи пойдут на восстановление в Фонд ликвидации последствий российской агрессии.

Напомним:

Фонд госимущества готовит к приватизации завод "ПентоПак" в Борисполе, который Украина конфисковала у российско-греческого олигарха Ивана Саввиди из-за поддержки российской агрессии.

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства активов российско-греческого олигарха Ивана Саввиди и его жены Кирияки, в частности, и 100% корпоративных акций ЧАО "Пентопак", который является одним из лидеров по производству упаковки для мясных и колбасных изделий.

Экономическая правда