Заимствования в бюджет составили 873 миллиардов, из них треть от ОВГЗ

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь - июль 2024 года составили 873,2 млрд грн, из них 32% поступило от размещения ОВГЗ.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета направлено 279,2 млрд грн, что составляет 32% от общего объема финансирования.

Из внешних источников привлечено 594,0 млрд грн (68% от общего объема финансирования госбюджета).

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В частности, 335,4 млрд грн (7,89 млрд евро) - это поступление средств займа ЕС в рамках механизма переходного финансирования (Bridge Finance) и льготного долгосрочного займа ЕС Ukraine Facility; 124,1 млрд грн (2,3 млрд СПЗ) - средства МВФ; 57,6 млрд грн (1,1 млрд СПЗ) - средства от правительства Канады; 54,93 млрд грн (1,4 млрд долл. США) - средства займа МБРР на поддержку политики развития и восстановления.

Кроме того, поступили средства займа МБРР на финансирование нескольких проектов: социальная защита (INSPIRE), восстановление сельского хозяйства (ARIZE), социальная поддержка, укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни, улучшение здравоохранения на службе у людей.

В сообщении напоминают, что все внутренние ресурсы госбюджета, включая налоги, сборы и внутренние заимствования, направляются на финансирование потребностей сектора безопасности и обороны.

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Зато внешние привлечения от международных партнеров используются для покрытия невоенных расходов, таких как социальная поддержка населения, здравоохранение, образование и другие критически важные гуманитарные сферы.

Напомним:

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 7,204 млрд грн.