Молдова построит ветровые электростанции, чтобы усилить энергетическую независимость

Впервые в Республике Молдова объявлен тендер на строительство наземных ветровых электростанций мощностью до 105 МВт, с целью увеличения энергетической независимости.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Молдовы.

Электростанции будут построены инвесторами, которые получат по результатам тендера статус крупного квалифицированного производителя и гарантии поставки произведенной энергии в течение 15 лет. Согласно условиям участия, инвесторы-победители получат гарантированную фиксированную цену на произведенную электроэнергию на 15 лет.

Как сообщают в Минэнерго Молдовы, после ввода в эксплуатацию электростанций, победивших в тендере, доля электроэнергии из возобновляемых источников энергии возрастет с 10% на конец 2023 года до 16,6%, что станет значительным вкладом в выполнение национального обязательства по достижению 30% доли электроэнергии из возобновляемых источников энергии в конечном потреблении к 2030 году.

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По словам министра энергетики Молдовы Виктора Парликова в интервью для агентства Reuters, Молдова оказалась в "невероятно уязвимом положении", когда Россия начала вторжение в соседнюю Украину в феврале 2022 года, но приложила немало усилий, чтобы уменьшить свою зависимость от России.

Напомним:

Украина сократила импорт электроэнергии в июле на 2% по сравнению с июнем. До этого Украина три месяца подряд наращивала импорт.

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Экономическая правда