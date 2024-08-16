Восстановление "Охматдета": благотворительный фонд и больница не могут поделить 378 миллионов

Благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство" отказался переводить деньги на счет больницы.

Об этом 16 августа сообщил генеральный директор больницы Владимир Жолнер, пишет LIGA.net.

На реквизиты фонда собирали деньги для ремонта больницы после того, как в нее попала российская ракета в июле.

Именно благотворительный фонд должен был быть заказчиком по тендеру на ремонт Охматдета, который отменили в июле после скандала.

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Жолнер рассказал, что после этого коммуникация между благотворительным фондом и больницей испортилась.

"Сегодня действия фонда подтвердили, что мы с ними имеем совершенно разное видение того, как больница должна восстанавливаться. Утром мы узнали, что БО "Благотворительный фонд Охматдет – здоровое детство" не планирует переводить средства на счет НДСЛ "Охматдет". То есть по состоянию на 16 августа 2024 года 378 млн грн остаются на счету в БУ "Благотворительный фонд Охматдет – здоровое детство", – сообщил Жолнер.

Он сказал, что шокирован решением фонда.

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Больница рассматривает вариант расторжения правоотношений с фондом и предупредила, что будет "двигаться в правовой плоскости" для получения денег.

На сайте благотворительного фонда действительно говорится, что все собранные деньги останутся на его счетах.

Он готов оплатить любую неотложную потребность больницы: медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки, "и за все время мы не получили от больницы Охматдет ни одного письма о какой-либо подобной целевой потребности".

"Мы просим предоставить правовые основания для перечисления средств на казначейские счета без назначения. Поскольку сейчас это может влечь за собой уголовную ответственность. Поэтому до получения разъяснения мы откладываем рассмотрение перевода средств на казначейские счета", – заявил благотворительный фонд.

Фонд подчеркнул, что готов профинансировать проведение ремонта и закупку медицинского оборудования для больницы.

"Только нужно официальные запросы от больницы "Охматдет" и целевое назначение. Как это было всегда", – говорится в заявлении.

Напомним:

В июле БО "Благотворительный фонд "Охматдет" выбрал ООО "Буд-технолоджи" победителем тендера за 307 млн грн на ремонт корпуса больницы, который получил повреждения от ракетного обстрела в июле.

В дальнейшем стало известно, что тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново на Prozorro.

5 августа стало известно, что "Охматдет" планирует потратить 14 миллионов на консультанта по ремонту и технадзор. Эти тендеры тоже отменят.

Позже Минздрав начал создавать совет по контролю восстановления "Охматдета"