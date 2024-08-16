Россиянам резко поднимут цены на китайские авто из-за проблем с платежами

Цены на китайские автомобили в России вырастут уже в сентябре из-за проблем с переводами средств в Китай.

Об этом сообщает The Moskow Times.

Уже в сентябре цены на китайские авто в РФ вырастут на 10%.

Сообщается, что платежи идут в Китай полтора - два месяца, а некоторые возвращаются обратно, что резко увеличивает себестоимость доставки.

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Также негативное влияние на дилеров оказало повышение ключевой ставки Центробанка до 18%, поскольку оно повлекло увеличение ставок по коммерческим кредитам до 26-30%.

Трудности с оплатой поставок автомобилей из Китая уже привели к росту цен на новые машины в пределах 5%.

Напомним:

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Россия и Китай с осени могут перейти на бартер во взаимной торговле из-за проблем с банковскими платежами из-за западных санкций.

Банки в странах, торгующих с Россией, все чаще задерживают или срывают платежи, опасаясь вторичных санкций.