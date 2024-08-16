Россиянам резко поднимут цены на китайские авто из-за проблем с платежами
Цены на китайские автомобили в России вырастут уже в сентябре из-за проблем с переводами средств в Китай.
Об этом сообщает The Moskow Times.
Уже в сентябре цены на китайские авто в РФ вырастут на 10%.
Сообщается, что платежи идут в Китай полтора - два месяца, а некоторые возвращаются обратно, что резко увеличивает себестоимость доставки.
Также негативное влияние на дилеров оказало повышение ключевой ставки Центробанка до 18%, поскольку оно повлекло увеличение ставок по коммерческим кредитам до 26-30%.
Трудности с оплатой поставок автомобилей из Китая уже привели к росту цен на новые машины в пределах 5%.
Напомним:
Россия и Китай с осени могут перейти на бартер во взаимной торговле из-за проблем с банковскими платежами из-за западных санкций.
Банки в странах, торгующих с Россией, все чаще задерживают или срывают платежи, опасаясь вторичных санкций.