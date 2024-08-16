Количество новых электромобилей из Китая в ЕС упало после введения тарифов

Количество новых электромобилей, зарегистрированных в ЕС китайскими автопроизводителями в июле сократилось на 45% по сравнению с июнем.

Об этом сообщает Bloomberg.

Количество электромобилей, зарегистрированных в ЕС китайскими автопроизводителями, такими как BYD Co. и MG корпорации SAIC Motor Corp., в прошлом месяце сократилось на 45% по сравнению с июнем.

В июле тарифы Европейского союза замедлили приток электромобилей китайского производства, поскольку блок принял меры по защите своих автопроизводителей. Падение могло быть увеличено автопроизводителями, которые спешили доставить электромобили дилерам до вступления в силу дополнительных пошлин 5 июля.

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В Германии китайские бренды составили 8% регистраций транспортных средств в июле, что ниже 13% в июне. Во Франции падение составило 5% с 8%. В Великобритании, которая не является членом ЕС, китайские бренды набрали обороты.

Сообщается, что в целом китайские бренды не сильно отстали от общего 36% спада продаж электромобилей в 16 странах.

С 2019 года MG, BYD и другие неуклонно росли - их доля на рынке электромобилей ЕС в июле составила 8,5% по сравнению с 7,4% годом ранее.

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Хотя электромобили по-прежнему составляют небольшую часть всего европейского рынка, со временем они будут доминировать, поскольку автомобили с двигателями внутреннего сгорания постепенно выводятся из обращения.

В июле BYD продала втрое больше электромобилей на 16 рынках, чем годом ранее. MG, часть китайской государственной SAIC, сообщила о падении продаж на 20% в июле по сравнению с прошлым годом, а продажи Polestar упали на 42%.

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Напомним:

Соглашение между Uber и BYD направлено на привлечение 100 000 новых электромобилей к платформе по всему миру.

Решение о 38% тарифах принято после расследования ЕС. Этот шаг может сократить импорт электромобилей на четверть.