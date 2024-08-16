Последствия обстрелов: обесточивание потребителей в 6 областях и подстанции на Харьковщине
В Черниговской области в результате вражеского обстрела обесточивались 1,5 тысячи потребителей в 12 населенных пунктах.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Согласно сообщению, питание восстановлено по резервной схеме.
В Харьковской области из-за боевых действий обесточивалась подстанция и бытовые потребители.
Кроме того, в результате вражеских обстрелов обесточены более 16 тысяч потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях.
В министерстве также отметили, что 15 августа энергетики восстановили питание для более чем 16 тыс потребителей, обесточенных в результате боевых действий.
В целом же из-за боевых действий и технарушений на утро 16 августа остаются без электроснабжения 486 населенных пунктов.
Напомним:
Россия на этой неделе нанесла удары по энергетической системе "Укрзализныци" на севере Украины.
В результате атаки были повреждены подстанции компании и временно обесточены отдельные участки путей.
Экономическая правда