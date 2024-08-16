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Последствия обстрелов: обесточивание потребителей в 6 областях и подстанции на Харьковщине

Пятница, 16 августа 2024, 11:40 - Виктор Волокита

В Черниговской области в результате вражеского обстрела обесточивались 1,5 тысячи потребителей в 12 населенных пунктах. 

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Согласно сообщению, питание восстановлено по резервной схеме.

В Харьковской области из-за боевых действий обесточивалась подстанция и бытовые потребители.

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Кроме того, в результате вражеских обстрелов обесточены более 16 тысяч потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях.

В министерстве также отметили, что 15 августа энергетики восстановили питание для более чем 16 тыс потребителей, обесточенных в результате боевых действий.

В целом же из-за боевых действий и технарушений на утро 16 августа остаются без электроснабжения 486 населенных пунктов.

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Напомним: 

Россия на этой неделе нанесла удары по энергетической системе "Укрзализныци" на севере Украины.

В результате атаки были повреждены подстанции компании и временно обесточены отдельные участки путей.

Экономическая правда

Минэнергетики электроэнергия война
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