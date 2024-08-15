УЗ ще відновлює енергосистему компанії після російських ударів цього тижня
Четвер, 15 серпня 2024, 13:50 -
Росія цього тижня завдала ударів по енергетичній системі "Укрзалізниці" на півночі України.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Внаслідок атаки було пошкоджено підстанції компанії та тимчасово знеструмлено окремі ділянки колій.
Згідно з повідомленням, затримки поїздів було мінімізовано до 40 хвилин, а до будинків мешканців регіону швидко повернулася електроенергія.
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"Наразі Укрзалізниця працює над відновленням енергосистеми компанії", - додали в УЗ.
Нагадаємо:
З початку тижня Росія кілька разів атакувала північні регіони України. Зокрема йшлося про Сумську та Чернігівську області. В останній знеструмлювалась промисловість.
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Економічна правда
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