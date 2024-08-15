УЗ ще відновлює енергосистему компанії після російських ударів цього тижня

Росія цього тижня завдала ударів по енергетичній системі "Укрзалізниці" на півночі України.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Внаслідок атаки було пошкоджено підстанції компанії та тимчасово знеструмлено окремі ділянки колій.

Згідно з повідомленням, затримки поїздів було мінімізовано до 40 хвилин, а до будинків мешканців регіону швидко повернулася електроенергія.

Реклама:

"Наразі Укрзалізниця працює над відновленням енергосистеми компанії", - додали в УЗ.

Нагадаємо:

З початку тижня Росія кілька разів атакувала північні регіони України. Зокрема йшлося про Сумську та Чернігівську області. В останній знеструмлювалась промисловість.

Реклама:

Економічна правда