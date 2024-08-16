Нефтесервисная компания SLB расширяет деятельность в России после выхода конкурентов

Крупнейшая в мире нефтесервисная компания расширяет свою деятельность в России после выхода ее основных западных конкурентов после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом пишет Financial Times.

SLB, компания со штаб-квартирой в Хьюстоне, ранее известная как Schlumberger, в июле 2023 года публично обязалась прекратить "поставки продуктов и технологий в Россию" со своих глобальных объектов.

Российские таможенные документы показывают, что после введения этого запрета такой импорт замедлился до начала сентября.

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Но, как пишет издание, документы показывают, что компания также продолжала импортировать материалы из других источников, привлекая оборудование на 17,5 млн долларов в период с августа по декабрь 2023 года, последней даты доступных записей.

Из них 2,2 миллиона долларов было заявлено как такие, которые были изначально изготовлены компанией SLB или ее дочерними компаниями.

Издание пишет, что SLB противостоит давлению правозащитных групп и украинского правительства по выходу из России, которые утверждают, что его работа в стране помогает получить миллиарды долларов доходов от нефти для поддержки военных усилий Кремля.

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В прошлом году Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло SLB в черный список "международных спонсоров войны", что является частью глобальной кампании по разоблачению компаний, ведущих бизнес с Москвой.

Два крупнейших конкурента SLB в США в секторе нефтяных услуг, Baker Hughes и Halliburton, вышли из России после вторжения Москвы в Украину. Они продали свой российский бизнес местным менеджерам в 2022 году.

Издание отметило, что доходы главной российской дочерней компании SLB выросли на 527 млн рублей до 27,3 млрд рублей ($307 млн) в 2023 году по сравнению с годом ранее.

"Политики должны определиться - они серьезно поддерживают Украину или нет?", - сказала Лела Стэнли, старший исследователь Global Witness, которая должна опубликовать отчет о SLB в пятницу.

По ее словам, западные энергетические компании все еще могут свободно помогать России добывать нефть и финансировать войну. "Это глубокий провал", - считает она.

По мнению экспертов отрасли, технологии и опыт SLB играют решающую роль в том, чтобы российские операторы могли разрабатывать нефтегазовые проекты с меньшими затратами и с меньшим риском.

Напомним:

Крупнейшая в мире нефтесервисная компания SLB не планирует выходить из РФ, в отличие от двух своих крупнейших конкурентов Baker Hughes и Halliburton, которые продали свои активы в России.

Ранее SLB заявила о прекращении поставок продукции и технологий в РФ со всех предприятий в ответ на дальнейшее расширение международных санкций.