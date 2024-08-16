В Украине существенно вырос спрос на авто, ввезенных из Китая: что выбирали в июле
В течение прошлого месяца украинцы приобрели почти 1,4 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 52% больше, по сравнению с июлем 2023 года.
Об этом сообщает Укравтопром.
Согласно сообщению, из этого количества: новых - 1121 ед. (+82%); подержанных - 261 ед. (-15%) ед.
В пресс-службе отметили, что автомобили китайского происхождения охватили 17,5% июльского рынка новых легковушек.
В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составила 1,3%.
Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили - 82%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- HONDA M-NV - 239 ед;
- BYD Song Plus - 134 ед;
- NISSAN Ariya - 118 ед;
- VOLKSWAGEN iD.4 - 87 ед;
- ZEEKR 001 - 69 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- NISSAN Ariya - 32 ед;
- VOLKSWAGEN iD.4 - 28 ед;
- HONDA M-NV - 25 ед;
- TESLA Model 3 - 15 ед;
- POLESTAR 2 - 12 ед.
Напомним:
В июле украинский автопарк пополнили 4787 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 38% больше, чем в прошлом году.