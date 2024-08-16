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В Украине существенно вырос спрос на авто, ввезенных из Китая: что выбирали в июле

Пятница, 16 августа 2024, 09:00 - Виктор Волокита
 

В течение прошлого месяца украинцы приобрели почти 1,4 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 52% больше, по сравнению с июлем 2023 года.

Об этом сообщает Укравтопром.

Согласно сообщению, из этого количества: новых - 1121 ед. (+82%); подержанных - 261 ед. (-15%) ед.

В пресс-службе отметили, что автомобили китайского происхождения охватили 17,5% июльского рынка новых легковушек.

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В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составила 1,3%.

Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили - 82%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

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  1. HONDA M-NV - 239 ед;
  2. BYD Song Plus - 134 ед;
  3. NISSAN Ariya - 118 ед;
  4. VOLKSWAGEN iD.4 - 87 ед;
  5. ZEEKR 001 - 69 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

  1. NISSAN Ariya - 32 ед;
  2. VOLKSWAGEN iD.4 - 28 ед;
  3. HONDA M-NV - 25 ед;
  4. TESLA Model 3 - 15 ед;
  5. POLESTAR 2 - 12 ед.

Напомним: 

В июле украинский автопарк пополнили 4787 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 38% больше, чем в прошлом году.

авто Украина Китай
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