У липні на третину зріс попит на електрокари: що обирали українці
П'ятниця, 9 серпня 2024, 09:28 -
У липні український автопарк поповнили 4787 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 38% більше, ніж торік.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 21%, проти 17% торік.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4684 шт. (нових – 980 шт., уживаних – 3704 шт.).
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В топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- HONDA M-NV - 239 од.;
- BYD Song Plus - 127 од.;
- NISSAN Ariya - 118 од.;
- VOLKSWAGEN iD.4 - 88 од.;
- ZEEKR 001 - 69 од.
В топ-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- NISSAN Leaf - 529 од.;
- TESLA Model 3 - 433 од.;
- TESLA Model Y - 419 од.;
- TESLA Model S - 217 од.;
- VOLKSWAGEN e-Golf - 209 од.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 29,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.
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