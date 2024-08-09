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У липні на третину зріс попит на електрокари: що обирали українці

П'ятниця, 9 серпня 2024, 09:28 - Артур Крижний

У липні український автопарк поповнили 4787 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 38% більше, ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 21%, проти 17% торік.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4684 шт. (нових – 980 шт., уживаних – 3704 шт.).

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В топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:

  • HONDA M-NV - 239 од.;
  • BYD Song Plus - 127 од.;
  • NISSAN Ariya - 118 од.;
  • VOLKSWAGEN iD.4 - 88 од.;
  • ZEEKR 001 - 69 од.

В топ-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  • NISSAN Leaf - 529 од.;
  • TESLA Model 3 - 433 од.;
  • TESLA Model Y - 419 од.;
  • TESLA Model S - 217 од.;
  • VOLKSWAGEN e-Golf - 209 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 29,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.

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автопром Україна
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