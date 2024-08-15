УЗ назначила дополнительные рейсы "Интерсити+" между Одессой и Киевом

"Укрзализныця" решила назначить дополнительные рейсы "Интерсити+" между Одессой и Киевом.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

Так, поезд №761/762 будет отправляться по отдельным датам из столицы в 06:03, а из Одессы - в 14:20.

По маршруту будет курсировать "Тарпан" - межрегиональный двухсистемный поезд ЕКр1-001. Поезд находится в эксплуатации уже десять лет, он прошел плановый ремонт.

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Билеты уже доступны в приложении "Укрзализныци".

Напомним:

"Укрзализныця" с 1 сентября прекратит продажу железнодорожных билетов через онлайн сервис по адресу booking.uz.gov.ua.

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Клиенты смогут и в дальнейшем покупать билеты онлайн через мобильное приложение Укрзализныци и на новом сайте https://booking-new.uz.gov.ua/, а также в сторонних сервисах по продаже железнодорожных билетов.