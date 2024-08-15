С 1 сентября "Укрзализныця" прекратит продажу билетов на старом сайте

"Укрзализныця" с 1 сентября прекратит продажу железнодорожных билетов через онлайн-сервис по адресу booking.uz.gov.ua.

Об этом сообщил руководитель пассажирского направления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в интервью Forbes.ua

Отмечается, что разработанный в 2017 году по заказу УЗ сервис для покупки и резервирования онлайн железнодорожных билетов по адресу booking.uz.gov.ua с 1 сентября прекратит свою работу.

По словам Перцовского, клиенты смогут и в дальнейшем покупать билеты онлайн через мобильное приложение Укрзализныци и на новом сайте https://booking-new.uz.gov.ua/, а также в сторонних сервисах по продаже железнодорожных билетов.

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Добавляется, что по старому домену будет открываться уже новая версия сайта.

Руководитель пассажирского направления также рассказал, что в целом "Укрзализныця" сейчас продает онлайн 85% билетов.

Напомним:

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Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" разработала и запускает в бета-режиме обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов.