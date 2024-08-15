Ущерб окружающей среде Украины из-за вторжения РФ уже превысил $60 миллиардов

Ущерб окружающей среде, нанесенный Украине из-за вторжения России, превышает $60 млрд, и эта цифра растет.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец на брифинге, передает Укринформ.

"На сегодня уже имеем более 5,5 тыс. таких случаев преступлений против украинской окружающей среды со стороны врага. Общие убытки уже превышают $60 млрд, и эта цифра, к сожалению, только растет", - сказал Стрелец.

Он отметил, что последствия экологических преступлений распространяются и на другие страны, в частности Молдову и Румынию. Стрелец напомнил о случае масштабного пожара в одном из портов в Одесской области, дым от которого загрязнил воздух и на территории Молдовы.

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"Это трансграничное влияние, и это совершенно другая ответственность. Рассчитывая такие убытки, я думаю, что не только Украина будет иметь право на возмещение в результате вооруженной агрессии в будущем", - отметил министр.

Напомним:

В результате подрыва плотины Каховской ГЭС окружающей среде был нанесен ущерб, по предварительным расчетам, на 78 млрд грн.

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