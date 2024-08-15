Цены на лук стремительно падают: причина
Цены на лук в Украине ниже прошлогодних и продолжают падать. Сейчас цена на лук уже в среднем на 12% ниже, чем в середине августа 2023 года.
Об этом сообщает East Fruit.
Сегодня фермеры готовы отгружать лук по 7-13 грн/кг (0,12-0,22 долл/кг), что в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
Однако спрос на лук, несмотря на снижение цен, остается крайне низким.
Отмечается, что снижение цены аналитики объясняют большим предложением. Большинство производителей стремится сбыть прежде всего некондиционную продукцию. Из-за погодных условий такого лука в этом сезоне много.
Участники рынка говорят, что уже в сентябре ситуация изменится. К этому времени запасы лука в хозяйствах существенно сократятся, и цены на эту продукцию пойдут вверх.
Напомним:
Впервые с начала июля репчатый лук в украинских хозяйствах подорожал в среднем на 15%.