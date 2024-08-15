Цены на лук стремительно падают: причина

east fruit

Цены на лук в Украине ниже прошлогодних и продолжают падать. Сейчас цена на лук уже в среднем на 12% ниже, чем в середине августа 2023 года.

Об этом сообщает East Fruit.

Сегодня фермеры готовы отгружать лук по 7-13 грн/кг (0,12-0,22 долл/кг), что в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Однако спрос на лук, несмотря на снижение цен, остается крайне низким.

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Отмечается, что снижение цены аналитики объясняют большим предложением. Большинство производителей стремится сбыть прежде всего некондиционную продукцию. Из-за погодных условий такого лука в этом сезоне много.

Участники рынка говорят, что уже в сентябре ситуация изменится. К этому времени запасы лука в хозяйствах существенно сократятся, и цены на эту продукцию пойдут вверх.

Напомним:

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Впервые с начала июля репчатый лук в украинских хозяйствах подорожал в среднем на 15%.