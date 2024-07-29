Ще один продукт в Україні подорожчав: причина

Вперше із початку липня ріпчаста цибуля в українських господарствах здорожчала в середньому на 15%.

Про це повідомляє East Fruit.

Зазначається, що вперше з початку липня українські виробники отримали можливість підвищити відпускні ціни на ріпчасту цибулю.

Зокрема, виробники відвантажують ріпчасту цибулю по 10-16 грн/кг ($0,24-0,39/кг), що в середньому на 15% дорожче, ніж на початку минулого тижня.

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Гравці ринку вважають, що причиною зростання цін став період міжсезоння. Так, багато фермерів уже завершили реалізацію наявних обсягів ріпчастої цибулі, водночас до збирання врожаю пізніших сортів поки що приступили лише поодинокі господарства.

Проте, зараз ріпчаста цибуля в Україні коштує в середньому на 26% дешевше, ніж наприкінці липня 2023 року. На думку фермерів, знижувальний ціновий тренд на ринку відновиться, щойно пропозиція ріпчастої цибулі з місцевих господарств почне збільшуватися.

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