Украинским коридором за год воспользовались 2300 судов: сколько экспортировали

Зерновым морским коридором за год воспользовались 2300 судов и перевезли более 60 млн тонн грузов.

Об этом сообщает сообщил спикер Военно-морских сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, передает "Интерфакс-Украина".

Плетенчук заявил, что коридор продолжает работать. Благодаря ему за год перевезли более 60 млн т грузов.

По его словам, коридором активно пользуются европейские страны, среди которых лидируют Испания и страны глобального Юга.

Реклама:

"Хотя это не единственное направление, по которому суда ходят. И да, это ежедневная работа по обеспечению безопасности, как противоминной, так и противодиверсионной, и других видов опасностей. Это и работа соответствующих структур, которые должны все это осматривать, сопровождать. И, как вы видите, этот процесс идет сейчас у нас штатно", – пояснил он.

Читайте также: "Не развалился, а развалили". Как Украина потеряла торговый флот

Напомним:

Реклама:

За первое полугодие 2024 года порты Украины перегрузили на 21,4 тонны грузов больше за первое полугодие 2024 года, по сравнению с 2023.