Українські порти збільшили перевалку вантажів на 68% у першому півріччі 2024 року

За перше півріччя 2024 року порти України перевантажили на 21,4 тонни вантажів більше за перше півріччя 2024 року, порівняно з 2023.

Про це повідомляє голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев Данило Гетманцев в Telegram.

Повідомляється, що шість українських портів сумарно здійснили оброблення 52,7 млн тонн вантажів проти 31,3 млн тонн за аналогічний період 2023 року.

Понад 63,5% з цих вантажів – продукція агро промислового комплексу, і вже більш ніж 36% - інших галузей, зокрема, гірничо-металургійного комплексу.

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У І півріччі 2023 року ми були обмежені дією Стамбульської зернової ініціативи, яка дозволяла транспортувати з трьох чорноморських портів виключно аграрну продукцію, я яку з самого початку 2023 року поступово пригальмовували росіяни.

Гетманцев зазначає, що у І кварталі 2023 вдалось вивезти 10,4 млн тонн аграрної продукції, у ІІ кварталі – 5,7 млн тонн, а у липні її реалізація зупинилась 0,26 млн тонн. Решту вдавалось витягувати завдяки Дунайському коридору, але попри рекорди в його використанні він не міг задовольнити наші потреби повною мірою.

Тепер Україна може відвантажувати не лише агро продукцію, судна можуть рухатись вільно і безупинно, без двократних доглядів та отримання дозволів.

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"Україна і до повномасштабної війни мала експортно-орієнтовану економіку, тому стабільна робота портового господарства та зростання морських перевезень відіграють ключове значення для нашої держави." – додає в повідомленні Гетманцев.

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Нагадаємо:

Туреччина, Румунія і Болгарія розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі з метою підвищення безпеки судноплавства, зокрема, для українського експорту зерна.

З початку року через Одеські порти експортували 46 млн тонн товарів, переважно агропродукції.