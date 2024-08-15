Российские поставки топлива в Азию вокруг Африки подскочили до рекордно уровня в июле

Российский морской экспорт нефтепродуктов в Азию через мыс Доброй Надежды почти удвоился в июле по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает Reuters.

Российский морской экспорт нефтепродуктов в Азию вокруг Африки почти удвоился в июле по сравнению с июнем и достиг рекордного уровня в 1,1 млн тонн, поскольку все больше судов используют маршрут вокруг Африки, чтобы избежать короткого пути через Суэцкий канал.

Сообщается, что основную часть экспорта составила нефть - 0,83 млн тонн.

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Также по маршруту шли грузы мазута, загруженные в российских балтийских портах Усть-Луга и Высоцк, и дизельное топливо с низким содержанием серы из порта Приморск.

Отмечается, что экспорт нефтепродуктов предназначался для Сингапура, Тайваня, Индии и Китая.

С декабря трейдеры перенаправляют российские грузы нефтепродуктов в обход Африки, чтобы избежать Красного моря из-за повышенного риска нападений связанной с Ираном йеменской группировки "Хути".

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В 2024 году по меньшей мере три судна с российскими нефтепродуктами были атакованы йеменскими хуситами, включая M/T Wind под панамским флагом в мае и Chios Lion под флагом Либерии, загруженный в июле в российском черноморском порту Туапсе около 90 тыс тонн мазута.

Напомним:

ОАЭ запретили заход в порты для "теневого флота" России, куда входят танкеры под флагом африканской страны Эсватини, которая не имеет выхода к морю.

Западные компании обеспечили покрытие страховых рисков для 10 танкеров, которые в этом году отправились из России в Азию.