Рост крупнейшей экономики Европы упал до исторического минимума

С 2019 года экономика Германии растет так медленно, как никогда с 1949 года.

Об этом сообщает BILD, со ссылкой на данные Федерального статистического управления.

Рост экономики Германии, крупнейшей в Европе и третьей в мире, замедлился до исторического минимума.

Отмечается, что экономический обозреватель Нильс Гайстерхаген отмечает, что с 2019 года экономика ФРГ растет так медленно, как никогда за историю страны, то есть с 1949 года.

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В частности, количество безработных растет, а реальная заработная плата в первом квартале этого года была не выше, чем в начале 2018-го.

Сообщается, что снижение реальной заработной платы особенно ускорилось в 2022 году (из-за ценового кризиса на энергоносители и инфляции) и в 2020 году (коронавирусный кризис).

Вместо ожидаемого роста общий объем экономического производства страны сократился на 0,1% во втором квартале этого года против предыдущего квартала.

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Экс-глава Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ Берт Рюруп главной проблемой считает политику долгового тормоза, которая запрещает брать кредиты для пополнения бюджета.

Он считает необходимым изменить и систему выделения каждому безработному так называемого гражданского пособия (Bürgergeld). Сейчас оно составляет 563 евро в месяц.

Некоторым выгоднее получать помощь и подрабатывать нелегально, чем ходить на постоянную работу, отметил Рюруп.

"Гражданская помощь - это не безусловный базовый доход, а социальная помощь, которая, по замыслу, должна быть нацелена на возвращение к регулярным трудовым отношениям", – пояснил эксперт.

Напомним:

Соединенные Штаты обогнали Китай как крупнейшего торгового партнера Германии, который он был 8 лет подряд.