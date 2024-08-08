США обігнали Китай як найбільшого торговельного партнера Німеччини

Сполучені Штати обігнали Китай як найбільшого торговельного партнера Німеччини, який він був 8 років поспіль.

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на дані Німецького статистичного управління.

Сполучені Штати обігнали Китай як найбільшого торгового партнера Німеччини в першій половині 2024 року, оскільки прагнення Берліна зменшити залежність від Пекіна набуває форми на тлі стійкої американської економіки.

Загалом німецький експорт до США за шість місяців зріс на 3,3% до майже 81 мільярда євро, тоді як бізнес з Китаєм скоротився майже на 3% до трохи більше 48 мільярдів євро.

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Німецький імпорт та експорт до найбільшої економіки світу з січня по червень склав близько 127 млрд євро, тоді як для Китаю ця цифра становила 122 млрд євро.

США вже обігнали Китай у першому кварталі, після того, як 2023 рік став восьмим роком поспіль, коли Китай залишався партнером номер один для Німеччини, на кілька сотень мільйонів.

Цей зсув відбувся після того, як Німеччина заявила, що хоче зменшити свою залежність від Китаю, посилаючись на політичні розбіжності та звинувачуючи Пекін у недобросовісній практиці, хоча й не визначилася з конкретними кроками у цій сфері.

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Імпорт з Китаю впав майже на 8% до 73,5 млрд євро, тоді як імпорт з США знизився на 3,4% до 46,1 млрд євро, що було підтримано постачанням енергетичних товарів.

Економічна правда.