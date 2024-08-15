В Украине из-за жаркой погоды возросло потребление электроэнергии - "Укрэнерго"

Вследствие жаркой погоды в южных и части западных областей возросло потребление электроэнергии среди потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что в четверг, 15 августа, по состоянию на 9:30, на 1,9% выше, чем вчера. Это обусловлено жаркой погодой в южных и части западных областей.

Кроме того, прохладные ночи и ниже, чем в предыдущие недели, температура утром – обусловливают максимальный уровень потребления именно в вечерние часы. В "Укрэнерго" призывают к экономному потреблению электроэнергии в течение всех суток, а особенно с 18:00 до 22:00.

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"Применение мер ограничения сегодня не прогнозируется. О возможных изменениях – будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

Также из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 499 населенных пунктов.

Напомним:

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14 августа россияне обстреляли энергообъект "Укрэнерго" в южном регионе.