В Украине из-за жаркой погоды возросло потребление электроэнергии - "Укрэнерго"
Вследствие жаркой погоды в южных и части западных областей возросло потребление электроэнергии среди потребителей.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Отмечается, что в четверг, 15 августа, по состоянию на 9:30, на 1,9% выше, чем вчера. Это обусловлено жаркой погодой в южных и части западных областей.
Кроме того, прохладные ночи и ниже, чем в предыдущие недели, температура утром – обусловливают максимальный уровень потребления именно в вечерние часы. В "Укрэнерго" призывают к экономному потреблению электроэнергии в течение всех суток, а особенно с 18:00 до 22:00.
"Применение мер ограничения сегодня не прогнозируется. О возможных изменениях – будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.
Также из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 499 населенных пунктов.
Напомним:
14 августа россияне обстреляли энергообъект "Укрэнерго" в южном регионе.