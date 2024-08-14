Росіяни обстріляли енергооб’єкти на півночі та півдні України
14 серпня росіяни обстріляли енергооб’єкт "Укренерго" у південному регіоні.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Знеструмлення споживачів не було, тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Крім того, російські БПЛА атакували енергооб’єкт обленерго у північному регіоні, знеструмлювались споживачі в окремих районах Чернігівської області.
На ранок енергоживлення всіх споживачів відновлене.
За повідомленням Міненерго, у Харківській області через бойові дії знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі.
У Чернігівській під час тривоги знеструмлювались підстанції, побутові та промислові споживачі та залізниця (порушень руху потягів не було). Через обстріл знеструмлювалось понад 19 тисяч абонентів. Живлення відновлено за резервною схемою.
На Донеччині внаслідок бойових дій знеструмлювалась підстанція та одна із шахт. На момент інциденту у шахті перебувало 24 людини. Усіх евакуйовано на поверхню.
Нагадаємо:
Уночі 14 серпня росіяни атакували Житомирщину дронами-камікадзе - під удар потрапив один з інфраструктурних об'єктів, сили ППО збили 3 дрони типу Shahed.
Економічна правда