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Росіяни обстріляли енергооб’єкти на півночі та півдні України 

Середа, 14 серпня 2024, 11:20 - Віктор Волокіта

14 серпня росіяни обстріляли енергооб’єкт "Укренерго" у південному регіоні. 

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Знеструмлення споживачів не було, тривають аварійно-відновлювальні роботи. 

Крім того, російські БПЛА атакували енергооб’єкт обленерго у північному регіоні, знеструмлювались споживачі в окремих районах Чернігівської області. 

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На ранок енергоживлення всіх споживачів відновлене. 

За повідомленням Міненерго, у Харківській області через бойові дії знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі.

У Чернігівській під час тривоги знеструмлювались підстанції, побутові та промислові споживачі та залізниця (порушень руху потягів не було). Через обстріл знеструмлювалось понад 19 тисяч абонентів. Живлення відновлено за резервною схемою.

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На Донеччині внаслідок бойових дій знеструмлювалась підстанція та одна із шахт. На момент інциденту у шахті перебувало 24 людини. Усіх евакуйовано на поверхню.

Нагадаємо:

Уночі 14 серпня росіяни атакували Житомирщину дронами-камікадзе - під удар потрапив один з інфраструктурних об'єктів, сили ППО збили 3 дрони типу Shahed.

Економічна правда

Укренерго війна
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