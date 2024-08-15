Россияне разрушили логистический объект на Харьковщине - ОВА
Четверг, 15 августа 2024, 11:35 -
Россияне утром 15 августа разрушили объект логистической инфраструктуры во время обстрела Купянского района.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Отмечается, что в результате вражеских обстрелов был разрушен объект логистической инфраструктуры в селе Осиново.
Кроме того, подверглось обстрелу село Казачья Лопань, в результате чего горел частный дом.
Реклама:
По данным главы ОГА, в результате обстрелов за прошедшие сутки два человека погибли, четверо были ранены. В частности, в Дергачевской громаде горел частный дом.
Напомним:
В результате прицельного удара россиян по торговому центру в Константиновке было разрушено отделение "Новой почты".
Реклама:
Реклама: