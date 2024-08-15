Россияне разрушили логистический объект на Харьковщине - ОВА

Фото: Харьковская ОВА

Россияне утром 15 августа разрушили объект логистической инфраструктуры во время обстрела Купянского района.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов был разрушен объект логистической инфраструктуры в селе Осиново.

Кроме того, подверглось обстрелу село Казачья Лопань, в результате чего горел частный дом.

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По данным главы ОГА, в результате обстрелов за прошедшие сутки два человека погибли, четверо были ранены. В частности, в Дергачевской громаде горел частный дом.

Напомним:

В результате прицельного удара россиян по торговому центру в Константиновке было разрушено отделение "Новой почты".

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