Росіяни зруйнували відділення "Нової пошти" у Костянтинівці

Нова Пошта

Внаслідок прицільного удару росіян по торговельному центру в Костянтинівці було зруйновано відділення "Нової пошти".

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

"У Костянтинівці внаслідок прицільного удару росіян по торговельному центру повністю зруйноване наше відділення", - йдеться у повідомленні.

Компанія пише, що співробітники живі, але в одного з них контузія. Його ушпиталювали.

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"Попередньо – частина посилок вціліла. Оціночна вартість знищеного вантажу буде компенсована клієнтам у повному обсязі", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо:

Російські окупанти завдали удару по Костянтинівці у Донецькій області, зокрема, поцілили у супермаркет – там вирує пожежа, 4 людей загинули та 24 дістали поранення.

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Економічна правда.